РФ устроила один из самых больших ударов по гражданским в Покровске – фото и последствия
Оккупанты 24 июня усиленно атакуют населенные пункты Донецкой области. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о погибших и десятках раненых в Покровске.
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Так, по меньшей мере четыре человека погибли и 34 ранены — таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15.
Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Филашкин сообщил, что россияне выпустили по городу две ракеты "Искандер-М" – разрушили частный дом и повредили еще 16.
"Это – один из самых больших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", – отметил глава ОВА.
Также 24 июня оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Курахово, в результате чего погиб 62-летний мужчина, еще один человек получил ранения. Оккупанты повредили инфраструктурный объект.
Под огонь попала и Дружковка — там известно об одном раненом человеке и поврежденном объекте.
В Торецке погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина. Город попал под удар около 10:00. Россияне попали в частный дом.
- 24 июня российская армия также атаковала Одесскую область двумя ракетами – вероятно, "Искандер-К". В результате ударов есть пострадавшие.
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