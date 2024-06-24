Росія влаштувала один із найбільших ударів по цивільних у Покровську – фото і наслідки
Окупанти 24 червня посилено атакують населені пункти Донецької області. Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про загиблих і десятки поранених у Покровську.
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Так, щонайменше чотири людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15.
Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.
Філашкін повідомив, що росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М" — зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.
"Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", – зазначив глава ОВА.
Також 24 червня окупанти вгатили керованою авіабомбою по Кураховому, в результаті чого загинув 62-річний чоловік, ще одна людина отримала поранення. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.
Під вогонь потрапила і Дружківка — там відомо про одну поранену людину та пошкоджений об'єкт.
У Торецьку загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка. Місто потрапило під удар близько 10:00. Росіяни влучили у приватний будинок.
- 24 червня російська армія також атакувала Одеську область двома ракетами — ймовірно, "Іскандер-К". Внаслідок ударів є постраждалі.
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