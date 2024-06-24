П'ять головних новин України та світу на 21:00 24 червня

Рада ЄС погодила надання Україні 1,4 млрд євро на озброєння, Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

1. Рада ЄС погодила надання Україні 1,4 млрд євро на озброєння. Рада Європейського Союзу погодила рішення надати Україні 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів. Про це заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Інтерфакс-Україна (детальніше).

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2. Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні (детальніше).

3. Офіційно. ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії: що туди увійшло. Країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії, повідомила у понеділок Рада ЄС (детальніше).

4. Росія вдарила по Одесі: є влучання по цивільній інфраструктурі, постраждали люди. Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа. Є постраждалі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер (детальніше).

5. Росія влаштувала один із найбільших ударів по цивільних у Покровську – фото і наслідки. Окупанти 24 червня посилено атакують населені пункти Донецької області. Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про загиблих і десятки поранених у Покровську (детальніше).

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