Пять новых нардепов: кто заменил ставших министрами

ЦИК зарегистрировал пятерых новых народных депутатов по списку Слуги народа. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
Новые депутаты заменили тех, кто вошел в Кабинет министров:
- министра юстиции Дениса Малюську,
- министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля,
- министра инфраструктуры Владислава Криклия,
- министра науки и образования Анну Новосад,
- министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Вместо них депутатами стали:
- директор "Альфаюрконсалтинга" Анатолий Остапенко (№130 в списке),
- предпринимательница Татьяна Циба (№131),
- доктор юридических наук Иван Колаур (№132),
- профессор кафедры трудового права КНУ им. Тараса Шевченко Юлия Гришина (№133),
- менеджер по маркетингу Квартала 95 Ольга Руденко (№134).
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