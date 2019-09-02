Пять новых нардепов: кто заменил ставших министрами

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ЦИК зарегистрировал пятерых новых народных депутатов по списку Слуги народа. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Новые депутаты заменили тех, кто вошел в Кабинет министров:

- министра юстиции Дениса Малюську,

- министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля,

- министра инфраструктуры Владислава Криклия,

- министра науки и образования Анну Новосад,

- министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Вместо них депутатами стали:

- директор "Альфаюрконсалтинга" Анатолий Остапенко (№130 в списке),

- предпринимательница Татьяна Циба (№131),

- доктор юридических наук Иван Колаур (№132),

- профессор кафедры трудового права КНУ им. Тараса Шевченко Юлия Гришина (№133),

- менеджер по маркетингу Квартала 95 Ольга Руденко (№134).

29 августа новый созыв Верховной Рады утвердил кандидатуру премьер-министра.

В этот же день был сформирован состав Кабинета министров, назначены новый генпрокурор и глава СБУ.

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