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Пять новых нардепов: кто заменил ставших министрами

Пять новых нардепов: кто заменил ставших министрами - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 13:39

В Верховную Раду попали кандидаты, шедшие по списку Слуги народа под номерами 130-134

ЦИК зарегистрировал пятерых новых народных депутатов по списку Слуги народа. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Новые депутаты заменили тех, кто вошел в Кабинет министров:

-  министра юстиции Дениса Малюську,

- министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля,

- министра инфраструктуры Владислава Криклия,

- министра науки и образования Анну Новосад,

- министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Вместо них депутатами стали:

- директор "Альфаюрконсалтинга" Анатолий Остапенко (№130 в списке),

- предпринимательница Татьяна Циба (№131),

- доктор юридических наук Иван Колаур (№132),

- профессор кафедры трудового права КНУ им. Тараса Шевченко Юлия Гришина (№133),

- менеджер по маркетингу Квартала 95 Ольга Руденко (№134).

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