Пять стран создали фонд помощи Донбассу: Великобритания, Швейцария, Швеция, США и Канада

Сегодня, 2 февраля, представители пяти стран подписали меморандум о создании фонда "Партнерство за сильную Украину". Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фонд, который был задуман в августе прошлого года, создали Великобритания, Швейцария, Швеция, США и Канада будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, пострадавших от войны с Россией, и подготовки к социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.

По плану, первая фаза реализации программы фонда "Партнерство за сильную Украину" продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 35 млн фунтов стерлингов.

Предварительно утверждены проекты по поддержке наиболее уязвимых общин, усилению гражданско-военного сотрудничества и улучшению энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях.

Фонд будет участвовать в противодействии дезинформации.

В январе 2021-го Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. Вот его 10 ключевых пунктов.

В октябре Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект: замечания.

25 января 2022-го Кабмин отозвал законопроект, чтобы его "основательно доработать".

Читайте также: Оккупированный Донбасс не получит особый статус на условиях России – Кулеба

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.