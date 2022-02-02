Пять стран создали фонд помощи Донбассу: Великобритания, Швейцария, Швеция, США и Канада
Сегодня, 2 февраля, представители пяти стран подписали меморандум о создании фонда "Партнерство за сильную Украину". Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Фонд, который был задуман в августе прошлого года, создали Великобритания, Швейцария, Швеция, США и Канада будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, пострадавших от войны с Россией, и подготовки к социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.
По плану, первая фаза реализации программы фонда "Партнерство за сильную Украину" продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 35 млн фунтов стерлингов.
Предварительно утверждены проекты по поддержке наиболее уязвимых общин, усилению гражданско-военного сотрудничества и улучшению энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях.
Фонд будет участвовать в противодействии дезинформации.
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