Пятеро украинцев и россиян получили обвинения в Польше за саботажи по заказу разведки РФ

Прокуратура собрала доказательства и против шестого фигуранта, но он не задержан – его объявили в розыск

Польша выдвинула обвинения четырем гражданам Украины и одному россиянину в организации и осуществлении диверсий против Польши, Литвы и других европейских стран по заказу российской разведки. Об этом сообщает прокуратура страны.

Речь идет об отправках посылок через курьерские компании с замаскированными зажигательными и самовоспламеняющимися устройствами летом 2024 года. Зафиксированы шесть таких посылок, две из которых были отправлены для проверки логистической сети.

В актах саботажа подозревают украинцев Владислава Д., Вячеслава С., Владислава Б. и Сергея Ю., а также гражданина РФ Александра Б.

Всех обвиняют в действиях в интересах разведывательных служб России и участии в совершении или подготовке актов саботажа против логистической и авиационной инфраструктур (поджоги во время транспортировок и в перевалочных узлах через посылки со взрывчаткой).

Всем пятерым грозит пожизненное заключение, они находятся под стражей.

В ходе расследования также были получены доказательства для предъявления обвинений шестому лицу – гражданину России Ярославу М. Но его местонахождение неизвестно, поэтому обвинения выдвинуты не были. Мужчину объявили в розыск в Польше и за ее пределами для ареста, а власти Азербайджана направили запрос об экстрадиции.