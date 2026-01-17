Пятеро украинцев и россиян получили обвинения в Польше за саботажи по заказу разведки РФ
Польша выдвинула обвинения четырем гражданам Украины и одному россиянину в организации и осуществлении диверсий против Польши, Литвы и других европейских стран по заказу российской разведки. Об этом сообщает прокуратура страны.
Речь идет об отправках посылок через курьерские компании с замаскированными зажигательными и самовоспламеняющимися устройствами летом 2024 года. Зафиксированы шесть таких посылок, две из которых были отправлены для проверки логистической сети.
В актах саботажа подозревают украинцев Владислава Д., Вячеслава С., Владислава Б. и Сергея Ю., а также гражданина РФ Александра Б.
Всех обвиняют в действиях в интересах разведывательных служб России и участии в совершении или подготовке актов саботажа против логистической и авиационной инфраструктур (поджоги во время транспортировок и в перевалочных узлах через посылки со взрывчаткой).
Всем пятерым грозит пожизненное заключение, они находятся под стражей.
В ходе расследования также были получены доказательства для предъявления обвинений шестому лицу – гражданину России Ярославу М. Но его местонахождение неизвестно, поэтому обвинения выдвинуты не были. Мужчину объявили в розыск в Польше и за ее пределами для ареста, а власти Азербайджана направили запрос об экстрадиции.
- В декабре 2025 года в Германии арестовали украинца, которого подозревают в подготовке диверсии по заказу России. Вместе с сообщниками готовили поджоги и взрывы на объектах грузового транспорта.
- Польша запросила европейский ордер на арест для подозреваемых в диверсии на железной дороге.
Комментарии (0)