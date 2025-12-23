В Германии арестовали украинца: подозревают в подготовке диверсии по заказу России

Мужчина вместе с двумя сообщниками готовил поджоги и взрывы на объектах грузового транспорта в ФРГ, пишет Welt

Полиция (Иллюстративное фото: Clemens Bilan/EPA)

В Германии суд взял под стражу экстрадированного из Швейцарии украинца, которого обвиняют в подготовке диверсий на транспорте по заказу России. Об этом сообщило медиа Welt.

Во вторник следственный судья отправил мужчину под стражу по подозрению в шпионаже в пользу России, заявили в федеральной прокуратуре.

По версии следствия, подозреваемый и двое сообщников якобы договорились осуществить поджоги и взрывы грузового транспорта в Германии с участием нескольких лиц, вероятно по заказу России.

Украинцы должны были "распределить роли и отправить из Германии получателям в Украине посылки со взрывчатыми или зажигательными устройствами, что должны были вспыхнуть при транспортировке".

Один из фигурантов в конце марта отправил из Кельна две тестовые посылки, в которых, помимо прочего, находились GPS-трекеры. Согласно расследованию, мужчина, которого отправили под стражу 23 декабря, заказал это отправление.

Мужчину арестовали в середине мая в швейцарском кантоне Тургау. Во вторник он был экстрадирован оттуда в Германию. Двое других мужчин также находятся под стражей.