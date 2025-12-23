У Німеччині заарештували українця: підозрюють у підготовці диверсії на замовлення Росії

Чоловік разом з двома спільниками готував підпали й вибухи на об’єктах вантажного транспорту в ФРН, пише Welt

Поліція (Ілюстративне фото: Clemens Bilan/EPA)

У Німеччині суд узяв під варту екстрадованого зі Швейцарії українця, якого звинувачують у підготовці диверсій на транспорті на замовлення Росії. Про це повідомило медіа Welt.

У вівторок слідчий суддя відправив чоловіка під варту за підозрою у шпигунстві на користь Росії, заявили у федеральній прокуратурі.

За версією слідства, підозрюваний і двоє спільників нібито домовилися здійснити підпали й вибухи вантажного транспорту в Німеччині за участю кількох осіб, імовірно на замовлення Росії.

Українці мали "розподілити ролі й відправити з Німеччини одержувачам в Україні посилки з вибуховими або запальними пристроями, що мали спалахнути під час транспортування".

Один із фігурантів наприкінці березня відправив із Кельна дві тестові посилки, в яких, окрім іншого, знаходилися GPS-трекери. Згідно з розслідуванням, чоловік, якого відправили під варту 23 грудня, замовив це відправлення.

Чоловіка заарештували в середині травня у швейцарському кантоні Тургау. У вівторок він був екстрадований звідти до Німеччини. Двоє інших чоловіків також перебувають під вартою.