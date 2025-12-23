У Німеччині заарештували українця: підозрюють у підготовці диверсії на замовлення Росії
У Німеччині суд узяв під варту екстрадованого зі Швейцарії українця, якого звинувачують у підготовці диверсій на транспорті на замовлення Росії. Про це повідомило медіа Welt.
У вівторок слідчий суддя відправив чоловіка під варту за підозрою у шпигунстві на користь Росії, заявили у федеральній прокуратурі.
За версією слідства, підозрюваний і двоє спільників нібито домовилися здійснити підпали й вибухи вантажного транспорту в Німеччині за участю кількох осіб, імовірно на замовлення Росії.
Українці мали "розподілити ролі й відправити з Німеччини одержувачам в Україні посилки з вибуховими або запальними пристроями, що мали спалахнути під час транспортування".
Один із фігурантів наприкінці березня відправив із Кельна дві тестові посилки, в яких, окрім іншого, знаходилися GPS-трекери. Згідно з розслідуванням, чоловік, якого відправили під варту 23 грудня, замовив це відправлення.
Чоловіка заарештували в середині травня у швейцарському кантоні Тургау. У вівторок він був екстрадований звідти до Німеччини. Двоє інших чоловіків також перебувають під вартою.
- 16 листопада у Польщі було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр Туск назвав інцидент актом саботажу.
- 18 листопада він заявив, що Польща підозрює двох українців у підриві залізниці, які приїхали з Білорусі на замовлення РФ і втекли туди ж. У МЗС України відреагували на звинувачення щодо громадян.
- 24 листопада у Польщі висунули обвинувачення ще одному підозрюваному. Його взяли під варту.
