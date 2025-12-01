Польша запросила европейский ордер на арест для подозреваемых в диверсии на железной дороге

По данным следствия, подозреваемые скрываются в Беларуси, а страна не является членом Евросоюза

Диверсия на железной дороге в Польше (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Польша просит выдать европейский ордер на арест двух подозреваемых в диверсии на железной дороге, которые скрываются в Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.

"Прокурор подал ходатайство в Окружной суд Варшавы о выдаче европейского ордера на арест Евгения Иванова и Александра Кононова, подозреваемых в совершении актов диверсии против железнодорожной инфраструктуры в середине ноября", – написал он.

Европейский ордер на арест действует на территории всех государств-членов Европейского Союза. Он предусматривает экстрадицию в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если задержанное лицо дает согласие на экстрадицию.

По данным следствия, оба подозреваемых скрываются на территории Беларуси, куда выехали сразу после совершения диверсии. Эта страна не является членом Евросоюза.

Основанием для объявления в розыск является решение суда об аресте двух подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре от 27 ноября. Тогда суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора о заключении под стражу двух человек.

На следующий день, 28 ноября, Польша объявила в розыск двух подозреваемых.

Фото подозреваемых (policja.pl)