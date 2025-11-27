Суд в Польше заочно арестовал двух украинцев за диверсии на железной дороге
Суд в Польше избрал меру пресечения для Евгения И. и Александра К., подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге 15 и 16 ноября. Об этом сообщило медиа RMF24.
Двух украинцев, выехавших на территорию Беларуси, отправят под стражу сроком на два месяца с момента задержания.
Прокурор Мазовецкого отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве Артур Казновский после слушаний объявил, что суд удовлетворил ходатайство прокурора о взятии мужчин под стражу.
Решение суда, согласно уголовно-процессуальным нормам, является первым шагом к выдаче ордера на арест этих мужчин, за которым последует международный ордер на арест и, возможно, красное оповещение Интерпола.
Прокуратура обвинила двух граждан Украины Александра К. и Евгения И. в совершении актов саботажа террористического характера от имени разведывательных служб России против Польши. Это отягчающее обвинение по трем статьям – форма шпионажа в виде актов саботажа от имени иностранной разведывательной службы, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатых веществ.
Это обвинение предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
- В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер Туск назвал инцидент актом саботажа.
- 18 ноября он заявил, что Польша подозревает двух украинцев в подрыве железной дороги, они приехали из Беларуси по заказу РФ и сбежали туда же. В МИД Украины отреагировали на обвинения в адрес граждан.
