Суд в Польше заочно арестовал двух украинцев за диверсии на железной дороге

Суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора о заключении под стражу двух граждан Украины, сбежавших в Беларусь

Диверсия в Польше (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Суд в Польше избрал меру пресечения для Евгения И. и Александра К., подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге 15 и 16 ноября. Об этом сообщило медиа RMF24.

Двух украинцев, выехавших на территорию Беларуси, отправят под стражу сроком на два месяца с момента задержания.

Читайте также Диверсия на железной дороге в Польше: почему Украине стоит делиться опытом противодействия РФ

Прокурор Мазовецкого отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве Артур Казновский после слушаний объявил, что суд удовлетворил ходатайство прокурора о взятии мужчин под стражу.

Решение суда, согласно уголовно-процессуальным нормам, является первым шагом к выдаче ордера на арест этих мужчин, за которым последует международный ордер на арест и, возможно, красное оповещение Интерпола.

Прокуратура обвинила двух граждан Украины Александра К. и Евгения И. в совершении актов саботажа террористического характера от имени разведывательных служб России против Польши. Это отягчающее обвинение по трем статьям – форма шпионажа в виде актов саботажа от имени иностранной разведывательной службы, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатых веществ.

Это обвинение предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.