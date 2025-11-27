Суд у Польщі заочно заарештував двох українців за диверсії на залізниці
Суд у Польщі обрав запобіжний захід для Євгена I. й Олександра К., підозрюваних у скоєнні диверсій на залізниці 15 і 16 листопада. Про це повідомило медіа RMF24.
Двох українців, які виїхали на територію Білорусі, відправлять під варту терміном на два місяці з моменту затримання.
Прокурор Мазовецького відділення Департаменту з боротьби з організованою злочинністю й корупцією Національної прокуратури у Варшаві Артур Казновський після слухань оголосив, що суд задовольнив клопотання прокурора про взяття чоловіків під варту.
Рішення суду, згідно з кримінально-процесуальними нормами, є першим кроком до видання ордера на арешт цих чоловіків, за яким піде міжнародний ордер на арешт і, можливо, червоне сповіщення Інтерполу.
Прокуратура звинуватила двох громадян України Олександра К. та Євгена I. у вчиненні актів саботажу терористичного характеру від імені розвідувальних служб Росії проти Польщі. Це обтяжувальне звинувачення за трьома статтями – форма шпигунства у вигляді актів саботажу від імені іноземної розвідувальної служби, створення загрози катастрофи в наземному русі й використання вибухових речовин.
Це звинувачення передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
- У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр Туск назвав інцидент актом саботажу.
- 18 листопада він заявив, що Польща підозрює двох українців у підриві залізниці, які приїхали з Білорусі на замовлення РФ і втекли туди ж. У МЗС України відреагували на звинувачення щодо громадян.
