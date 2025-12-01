Польща запросила європейський ордер на арешт для підозрюваних у диверсії на залізниці

За даними слідства, підозрювані переховуються в Білорусі, а країна не є членом Євросоюзу

Диверсія на залізниці в Польщі (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Польща просить видати європейський ордер на арешт двох підозрюваних у диверсії на залізниці, які переховуються в Білорусі. Про це повідомив прессекретар Національної прокуратури Пшемислав Новак.

"Прокурор подав клопотання до Окружного суду Варшави про надання європейського ордера на арешт Євгена Іванова й Олександра Кононова, підозрюваних у скоєнні актів диверсії проти залізничної інфраструктури в середині листопада", – написав він.

Європейський ордер на арешт діє на території всіх держав-членів Європейського Союзу. Він передбачає екстрадицію протягом 90 днів з дня арешту або протягом 10 днів, якщо затримана особа дає згоду на екстрадицію.

За даними слідства, обидва підозрюваних переховуються на території Білорусі, куди виїхали одразу після скоєння диверсії. Ця країна не є членом Євросоюзу.

Підставою для оголошення в розшук є рішення суду про арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі від 27 листопада. Тоді суд у Варшаві задовольнив клопотання прокурора про взяття під варту двох осіб.

Наступного дня, 28 листопада, Польща оголосила в розшук двох підозрюваних.

Фото підозрюваних (policja.pl)