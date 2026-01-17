П'ятеро українців і росіян отримали звинувачення в Польщі за саботажі на замовлення розвідки РФ
Польща висунула обвинувачення чотирьом громадянам України й одному росіянину в організації та здійсненні диверсій проти Польщі, Литви й інших європейських країн на замовлення російської розвідки. Про це повідомляє прокуратура країни.
Йдеться про відправлення посилок через кур'єрські компанії з замаскованими запальними й самозаймистими пристроями влітку 2024 року. Зафіксовано шість таких посилок, дві з яких були відправлені для перевірки логістичної мережі.
В актах саботажу підозрюють українців Владислава Д., В'ячеслава С., Владислава Б. і Сергія Ю., а також громадянина РФ Олександра Б.
Усіх звинувачують у діях в інтересах розвідувальних служб Росії й участі у скоєнні або підготовці актів саботажу проти логістичної та авіаційної інфраструктур (підпали під час транспортувань і в перевалкових вузлах через посилки з вибухівкою).
Усім п'ятьом загрожує довічне ув'язнення, вони перебувають під вартою.
Під час розслідування також було отримано докази для пред'явлення обвинувачень шостій особі – громадянину Росії Ярославу М. Але його місцеперебування невідоме, тому обвинувачення висунуто не було. Чоловіка оголосили в розшук у Польщі та за її межами для арешту, а владі Азербайджану направили запит про екстрадицію.
- У грудні 2025 року в Німеччині заарештували українця, якого підозрюють у підготовці диверсії на замовлення Росії. Разом зі спільниками готували підпали й вибухи на об'єктах вантажного транспорту.
- Польща запросила європейський ордер на арешт для підозрюваних у диверсії на залізниці.
