Работаем, чтобы лишить российские самолеты возможности доминировать в небе – Зеленский

Фото: Офис президента Украины

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами во Львове, где обсуждались темы поставок противовоздушного вооружения, которое лишило бы российские самолеты доминирования в небе. Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

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Президент подчеркнул, что сейчас власти работают над проектами совместных с США оборонных производств и над тем, чтобы уже в 2024 году лишить российскую авиацию возможности доминировать в небе вблизи линии фронта.

"Я проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя сейчас – о прямой связи между тем, какое оружие имеют наши воины, и тем, какого результата достигает наш общий враг. Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности – это ключевые вещи для нас", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что приоритетом остается получение дополнительных систем противовоздушной обороны, беспилотников разных типов, а также дальнобойных ракет для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Во встрече приняли участие лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, сенаторы Ричард Блументал, Джек Рид, Майкл Беннетт и Мэгги Хассен.

21 февраля сообщалось, что лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер летит в Украину для встречи с Зеленским.

23 февраля стало известно, что Шумер с делегацией сенаторов прибыл во Львов.

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