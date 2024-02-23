Зеленський запросив Байдена та Трампа на фронт до України: Кандидатам варто бачити війну
Президент Володимир Зеленський запросив чинного голову Білого дому Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа до України, щоб вони відвідали передову. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.
За його словами, він радий бачити всіх кандидатів у президенти США, які приймають рішення.
"Просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що подібний візит допоможе побачити, хто розпочав війну і що відбувається на фронті.
"Яка у нас була блискуча Україна. У нас гарна країна, але на війні інша картина та інше життя. Кандидати мають приходити подивитися на людей, просто щоб побачити їх на вулицях", – заявив глава держави.
Також гарант наголосив, що війну варто бачити ближче до лінії фронту, саме тому він дав інтерв'ю неподалік передової.
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