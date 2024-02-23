Зеленський запросив Байдена та Трампа на фронт до України: Кандидатам варто бачити війну

Зеленський заявив, що радий бачити всіх кандидатів у президенти США, які приймають рішення

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський запросив чинного голову Білого дому Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа до України, щоб вони відвідали передову. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він радий бачити всіх кандидатів у президенти США, які приймають рішення.

"Просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що подібний візит допоможе побачити, хто розпочав війну і що відбувається на фронті.

"Яка у нас була блискуча Україна. У нас гарна країна, але на війні інша картина та інше життя. Кандидати мають приходити подивитися на людей, просто щоб побачити їх на вулицях", – заявив глава держави.

Також гарант наголосив, що війну варто бачити ближче до лінії фронту, саме тому він дав інтерв'ю неподалік передової.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена сплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії за останні кілька місяців.

Читайте також: Білий дім: Республіканці у відпустці читатимуть статті про наслідки нестачі допомоги Україні