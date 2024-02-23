Зеленский пригласил Байдена и Трампа на фронт в Украину: Кандидатам стоит видеть войну

Зеленский заявил, что рад видеть всех кандидатов в президенты США, которые принимают решения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский пригласил действующего главу Белого дома Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в Украину, чтобы они посетили передовую. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он рад видеть всех кандидатов в президенты США, которые принимают решения.

"Просто чтобы понять, что означает война в Украине", — сказал Зеленский.

Он отметил, что подобный визит поможет увидеть, кто начал войну и что происходит на фронте.

"Какая у нас была блестящая Украина. У нас красивая страна, но на войне другая картина и другая жизнь. Кандидаты должны приходить посмотреть на людей, просто чтобы увидеть их на улицах", — заявил глава государства.

Также гарант подчеркнул, что войну стоит видеть ближе к линии фронта, именно поэтому он дал интервью неподалеку от передовой.

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

Читайте также: Белый дом: Республиканцы в отпуске будут читать статьи о последствиях нехватки помощи Украине