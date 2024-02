Лідер більшості в Сенаті Шумер летить в Україну. Пообіцяє, що Конгрес ухвалить $60 млрд

Чак Шумер (Фото: пресслужба NNWO)

Лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер летить в Україну, щоб переконати президента Володимира Зеленського, що Сполучені Штати не покинуть українців і Конгрес таки схвалить законопроєкт з допомогою на $60 млрд. Про це повідомляють The New York Times та Associated Press.

В інтерв'ю перед поїздкою Шумер сказав, що пообіцяє українським урядовцям, що "ми виграємо цю битву й Америка вас не покине".

Він планує зустрітися з Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, щоб вислухати їх у питаннях війни проти російської агресії.

NYT зазначає, що таким чином він хоче показати, як зволікання Конгресу з наданням додаткової допомоги "зашкодило зусиллям України на полі бою", і закликати республіканців Палати представників вжити заходів, "доки не пізно".

В інтерв'ю Fox News Зеленський наголосив, що Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

Одразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, з якої українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

