Лідер більшості в Сенаті Шумер летить в Україну. Пообіцяє, що Конгрес ухвалить $60 млрд
Лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер летить в Україну, щоб переконати президента Володимира Зеленського, що Сполучені Штати не покинуть українців і Конгрес таки схвалить законопроєкт з допомогою на $60 млрд. Про це повідомляють The New York Times та Associated Press.
В інтерв'ю перед поїздкою Шумер сказав, що пообіцяє українським урядовцям, що "ми виграємо цю битву й Америка вас не покине".
Він планує зустрітися з Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, щоб вислухати їх у питаннях війни проти російської агресії.
NYT зазначає, що таким чином він хоче показати, як зволікання Конгресу з наданням додаткової допомоги "зашкодило зусиллям України на полі бою", і закликати республіканців Палати представників вжити заходів, "доки не пізно".
В інтерв'ю Fox News Зеленський наголосив, що Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".
Одразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, з якої українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".
- 14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.
- 19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.
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