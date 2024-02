Лидер большинства в Сенате США летит в Украину. Пообещает, что Конгресс выделит $60 млрд

Чак Шумер (Фото: пресс-служба NNWO)

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер летит в Украину, чтобы убедить президента Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты не покинут украинцев и Конгресс таки одобрит законопроект с помощью на $60 млрд. Об этом сообщают The New York Times и Associated Press.

В интервью перед поездкой Шумер сказал, что пообещает украинским чиновникам, что "мы выиграем эту битву и Америка вас не покинет".

Он планирует встретиться с Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, чтобы выслушать его в вопросах войны против российской агрессии.

NYT отмечает, что таким образом он хочет показать, как промедление Конгресса с предоставлением дополнительной помощи "навредило усилиям Украины на поле боя", и призвать республиканцев Палаты представителей принять меры, "пока не поздно".

В интервью Fox News Зеленский подчеркнул, что Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

Сразу после вывода украинских войск из Авдеевки министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", заключается в том, что Конгресс "все еще обсуждает решение".

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

