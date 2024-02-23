Працюємо, щоб позбавити російські літаки можливості домінувати в небі – Зеленський
23 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами у Львові, на якій обговорювалися теми постачання протиповітряного озброєння, яке б позбавило російські літаки домінування в небі. Про це глава держави розповів у відеозверненні.
Президент наголосив, що зараз влада працює над проєктами спільних зі США оборонних виробництв і над тим, щоб вже у 2024 році позбавити російську авіацію можливості домінувати в небі поблизу лінії фронту.
"Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз – про прямий зв’язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності – це ключові речі для нас", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем протиповітряної оборони, безпілотників різних типів, а також далекобійних ракет для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.
У зустрічі взяли участь лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер, сенатори Річард Блюменталь, Джек Рід, Майкл Беннет та Меггі Гассен.
- 21 лютого повідомлялося, що лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер летить в Україну для зустрічі з Зеленським.
- 23 лютого стало відомо, що Шумер з делегацією сенаторів прибув до Львова.
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