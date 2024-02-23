До Львова прибув Шумер та прем'єрка Данії Фредеріксен. Вона зустрілася з Зеленським – фото

Зеленський та Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен (Фото: ОП)

До Львова з окремими візитами прибули лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. Остання вже зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і вшанувала памʼять полеглих захисників на Личаківському кладовищі. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Політики поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища. Фредеріксен та Зеленський також вшанували пам'ять невідомого воїна ЗСУ, який загинув у 2022 році та був похований у Львові.

Вчора, 22 лютого, Данія виділила Україні 15-й пакет військової допомоги та пообіцяла надходження перших винищувачів F-16 влітку 2024 року.

Фото: Офіс президента

Тим часом стало відомо про прибуття до Львова Шумера.

"Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися із Зеленським, аби показати українцям, що США підтримують їх, показати нашим союзникам по НАТО і європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про життєво необхідну Україні зброю і захистити нашу демократію і національну безпеку", – написав він.

Чак Шумер (по центру)

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В інтерв'ю Fox News Зеленський наголосив, що Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

Одразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, з якої українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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