Во Львов прибыл Шумер и премьер Дании Фредериксен. Она встретилась с Зеленским – фото

Зеленский и Фредериксен возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища

Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен (Фото: ОП)

Во Львов с визитами прибыли лидер большинства в Сенате США Чак Шумер и премьер Дании Мэтте Фредериксен. Последняя уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским и почтила память павших защитников на Лычаковском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Политики возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Фредериксен и Зеленский также почтили память неизвестного воина ВСУ, погибшего в 2022 году и похороненного во Львове.

Вчера, 22 февраля, Дания выделила Украине 15-й пакет военной помощи и пообещала поступление первых истребителей F-16 летом 2024 года.

Фото: Офис президента

Тем временем стало известно о прибытии во Львов Шумера.

"Я возглавляю эту делегацию, чтобы встретиться с Зеленским, чтобы показать украинцам, что США поддерживают их, показать нашим союзникам по НАТО и поддерживаем их европейским союзникам, узнать о жизненно необходимом Украине оружие и защитить нашу демократию и национальную безопасность", – написал он.

Чак Шумер (по центру)

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В интервью Fox News Зеленский подчеркнул, что Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

Сразу после вывода украинских войск из Авдеевки министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", заключается в том, что Конгресс "все еще обсуждает решение".

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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