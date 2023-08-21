Работино. Минобороны подтверждает "боевую работу" в поселке, у ВСУ есть успехи — карта
21.08.2023, 12:52
БМП ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины ведут "боевую работу" в Работино Запорожской области, где сегодня продолжается наступление на Мелитополь.
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По ее словам, россияне стоят в обороне, обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты, активно применяют дроны-камикадзе "Ланцет".
Она отметила, что украинские воины имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки.
"Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино. Но безуспешно. В Работино сейчас идет плановая боевая работа", — заявила Маляр.
В районе Работино с начала лета идут ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обвалить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
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