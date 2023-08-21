Роботине. Міноборони підтверджує "бойову роботу" у селищі, у ЗСУ є успіхи — карта
21.08.2023, 12:52
БМП ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України ведуть "бойову роботу" у Роботиному Запорізької області.
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За її словами, росіяни стоять в обороні, обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти, активно застосовують дрони-камікадзе "Ланцет".
Вона зазначила, що українські воїни мали успіх у напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки.
"Ворог намагався повернути втрачене положення на схід від Роботиного. Але безуспішно. У Роботиному зараз йде планова бойова робота", — заявила Маляр.
У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
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