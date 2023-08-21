Роботине. Міноборони підтверджує "бойову роботу" у селищі, у ЗСУ є успіхи — карта

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України ведуть "бойову роботу" у Роботиному Запорізької області.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, росіяни стоять в обороні, обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти, активно застосовують дрони-камікадзе "Ланцет".

Вона зазначила, що українські воїни мали успіх у напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки.

"Ворог намагався повернути втрачене положення на схід від Роботиного. Але безуспішно. У Роботиному зараз йде планова бойова робота", — заявила Маляр.

У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Читайте також: Зеленський: Ми не починали контрнаступ раніше, бо не було чим. Загинули б тисячі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.