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Рада едва не дала лазейку боевикам для получения статуса УБД

Рада едва не дала лазейку боевикам для получения статуса УБД - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
04.12.2019, 12:22

После консультаций теоретическую возможность получения боевиками/сепаратистами соцгарантий государства ликвидировали

На этапе внесения поправок в законопроект о механизме предоставления статуса участника боевых действий добровольцам АТО возникла ситуация, когда этот документ мог бы дать соответствующие гарантии и льготы государства боевикам, воевавшим против Украины. Об этом во время обсуждения перед голосованием предостерегла нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко.

"Только что 215 "слуг народа" поддержали поправку, которой дали лазейку получения статуса УБД боевиками, сепаратистами и прочими", - сказала она, посетовав, что в Раде голосуют, "не вникая" в документы.

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Прошли консультации. Было принято решение внести уточнение к законопроекту: право на УБД получат только участники украинских добровольческих военных формирований, которые действовали/действуют во взаимодействии с Генштабом ВСУ.

  • Сегодня, 4 декабря, Рада приняла закон, который вводит механизм получения статуса УБД добровольцами АТО.
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АТО добровольцы
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