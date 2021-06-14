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Рада может рассмотреть законопроект Зеленского об олигархах на внеочередном заседании

14.06.2021, 12:26
Рада может рассмотреть законопроект Зеленского об олигархах на внеочередном заседании - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада в ближайшие недели может собираться на внеочередные заседания, одним из вопросов на них может стать законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации. Об этом на согласительном совете парламента заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

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По словам Стефанчука, внеочередные заседания Рады могут понадобиться из-за большого количества законопроектов, которые нужно рассмотреть за оствшиеся три пленарные недели текущей сессии парламента.

Стефанчук попросил комитеты подготовиться к возможным внеочередным заседаниям, в том числе по законопроектам о территориальной обороне (№5557 и №5558), законопроекту об олигархах №5599 и по экологическим законопроектам.

Пятая сессия Рады ІХ созыва закончится в июле, перерыв в работе парламента продлится до сентября.

ДОПОЛНЕНО В 13:27. После согласительного совета глава партии Слуга народа Александр Корниенко рассказал на брифинге, что в четверг, 17 июня, может состояться внеочередное заседание парламента, инициированное президентом. Также Корниенко допустил, что законопроект об олигархах может быть принят до конца текущей сессии Рады, если будет сокращено время подачи поправок к нему.

Чпитайте также: Деолигархизация от Зеленского. Кого в Украине могут признать олигархами и что им грозит

Денис Юдин
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верховная рада Руслан Стефанчук внеочередное заседание закон об олигархах
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