Рада может рассмотреть законопроект Зеленского об олигархах на внеочередном заседании

Верховная Рада в ближайшие недели может собираться на внеочередные заседания, одним из вопросов на них может стать законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации. Об этом на согласительном совете парламента заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

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По словам Стефанчука, внеочередные заседания Рады могут понадобиться из-за большого количества законопроектов, которые нужно рассмотреть за оствшиеся три пленарные недели текущей сессии парламента.

Стефанчук попросил комитеты подготовиться к возможным внеочередным заседаниям, в том числе по законопроектам о территориальной обороне (№5557 и №5558), законопроекту об олигархах №5599 и по экологическим законопроектам.

Пятая сессия Рады ІХ созыва закончится в июле, перерыв в работе парламента продлится до сентября.

ДОПОЛНЕНО В 13:27. После согласительного совета глава партии Слуга народа Александр Корниенко рассказал на брифинге, что в четверг, 17 июня, может состояться внеочередное заседание парламента, инициированное президентом. Также Корниенко допустил, что законопроект об олигархах может быть принят до конца текущей сессии Рады, если будет сокращено время подачи поправок к нему.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику и принятие законов. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный проект закона об олигархах.

3 июня был опубликован текст законопроекта об олигархах.

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Денис Юдин

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