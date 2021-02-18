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Рада назначила судьей КСУ кандидата от Слуги народа Виктора Кичуна

18.02.2021, 13:44
Рада назначила судьей КСУ кандидата от Слуги народа Виктора Кичуна - Фото
Виктор Кичун (Фото – скриншот видео телеканала Рада)

Адвокат Виктор Кичун назначен судьей Конституционного суда по квоте парламента. Его кандидатуру выдвинула фракция Слуга народа. Такое решение приняла сегодня, 18 февраля, Верховная Рада.

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Кандидатуру Кичуна в рейтинговом голосовании поддержали 237 нардепов, больше, чем других кандидатов.

В итоговом голосовании Кичуна поддержал 241 нардеп, против был один, воздержались 106.

Голосование по фракциям:

Рада выбирала из четырех кандидатур, предложенных фракциями и одобренных профильным комитетом:

1. Ольга Боднар-Петровская от Батькивщины – глава секретариата парламентской фракции Батькивщины, специалист по конституционному праву, нардеп V и VI созывов Рады;

2. Виктор Кичун от Слуги народа – адвокат, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого;

3. Юрий Павленко от ОПЗЖ – нардеп из фракции ОПЗЖ, был депутатом Рады IV, V, VI, VIII созывов, в 2007 – 2010 годах – министр по делам семьи, молодежи и спорта, в 201-2014-м – уполномоченный президента по правам ребенка;

4. Руслан Сидорович от Голоса – адвокат, экс-нардеп от Самопомощи.

В качестве кандидата в судьи КСУ Кичуна рекомендовал нардеп из СН и представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Об этом Вениславский в ноябре рассказал Радио Свобода. По словам Вениславского, Кичун – его давний коллега, высокий профессионал и порядочный человек.

В КСУ осталось еще одно вакантное место по квоте Верховной Рады.

Денис Юдин
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верховная рада ксу Виктор Кичун
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