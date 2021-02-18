Рада назначила судьей КСУ кандидата от Слуги народа Виктора Кичуна
Адвокат Виктор Кичун назначен судьей Конституционного суда по квоте парламента. Его кандидатуру выдвинула фракция Слуга народа. Такое решение приняла сегодня, 18 февраля, Верховная Рада.
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Кандидатуру Кичуна в рейтинговом голосовании поддержали 237 нардепов, больше, чем других кандидатов.
В итоговом голосовании Кичуна поддержал 241 нардеп, против был один, воздержались 106.
Голосование по фракциям:
Рада выбирала из четырех кандидатур, предложенных фракциями и одобренных профильным комитетом:
1. Ольга Боднар-Петровская от Батькивщины – глава секретариата парламентской фракции Батькивщины, специалист по конституционному праву, нардеп V и VI созывов Рады;
2. Виктор Кичун от Слуги народа – адвокат, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого;
3. Юрий Павленко от ОПЗЖ – нардеп из фракции ОПЗЖ, был депутатом Рады IV, V, VI, VIII созывов, в 2007 – 2010 годах – министр по делам семьи, молодежи и спорта, в 201-2014-м – уполномоченный президента по правам ребенка;
4. Руслан Сидорович от Голоса – адвокат, экс-нардеп от Самопомощи.
В качестве кандидата в судьи КСУ Кичуна рекомендовал нардеп из СН и представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Об этом Вениславский в ноябре рассказал Радио Свобода. По словам Вениславского, Кичун – его давний коллега, высокий профессионал и порядочный человек.
В КСУ осталось еще одно вакантное место по квоте Верховной Рады.
- 6 ноября 2020 года Рада не смогла назначить судью КСУ по квоте парламента.
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