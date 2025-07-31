Рада не поддержала решение о возвращении трансляций заседаний парламента

Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России в Украину

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада не поддержала предложение возобновить прямые трансляции пленарных заседаний парламента. Об этом сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Спикер Руслан Стефанчук поставил соответствующий вопрос на голосование – инициативу поддержали лишь 200 народных депутатов из необходимых 226.

Таким образом, решение не было принято.

31 июля Рада впервые с 2022 года транслировала заседание парламента, на котором поддержали за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным органам.

Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России. В январе 2025 года была возобновлена трансляция заседаний комитетов Рады, однако не самого парламента.