Рада не підтримала повернення трансляцій засідань парламенту
Верховна Рада не підтримала пропозицію відновити прямі трансляції пленарних засідань парламенту. Про це стало відомо з трансляції засідання 31 липня.
Спікер Руслан Стефанчук поставив відповідне питання на голосування – ініціативу підтримали лише 200 народних депутатів із необхідних 226.
Рішення не було ухвалено.
Пропозицію про повернення прямих трансляцій запропонував ексголова Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков.
За словами Стефанчука, у парламенті вже готують окреме, "правильне" рішення щодо повернення трансляцій – його розробляють спільно з головою Комітету з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним. Це рішення, за словами спікера, буде відповідати Регламенту Ради.
31 липня Рада вперше з 2022 року транслювала засідання парламенту, на якому підтримали за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам.
Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.
- 28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань і завчасно публікувати порядок денний.
- 29 липня до Верховної Ради України внесли постанову, що передбачає повернення прямих трансляцій пленарних засідань парламенту.
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