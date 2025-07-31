Рада не підтримала повернення трансляцій засідань парламенту

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада не підтримала пропозицію відновити прямі трансляції пленарних засідань парламенту. Про це стало відомо з трансляції засідання 31 липня.

Спікер Руслан Стефанчук поставив відповідне питання на голосування – ініціативу підтримали лише 200 народних депутатів із необхідних 226.

Рішення не було ухвалено.

Пропозицію про повернення прямих трансляцій запропонував ексголова Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков.

За словами Стефанчука, у парламенті вже готують окреме, "правильне" рішення щодо повернення трансляцій – його розробляють спільно з головою Комітету з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним. Це рішення, за словами спікера, буде відповідати Регламенту Ради.

31 липня Рада вперше з 2022 року транслювала засідання парламенту, на якому підтримали за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам.

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.