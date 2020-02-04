Рада не позволила Зеленскому назначать глав ГБР и НАБУ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Верховная Рада не приняла законопроект №1014, внесенный президентом Владимиром Зеленским, который расширил бы полномочия главы государства в правоохранительной сфере. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроектом предлагалось внести изменения в статью 106 Конституции и добавить к полномочиям президента право назначать директоров Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, а также формировать НАБУ.

Помимо того, предлагалось предоставить право президенту учреждать независимые органы, которые бы контролировали деятельность субъектов хозяйственной деятельности в различных сферах, а также формировать их состав.

3 сентября 2019-го Рада направила в Конституционный суд законопроект №1014, который Зеленский 29 августа внес как неотложный.



направила в Конституционный суд законопроект №1014, который Зеленский 29 августа внес как неотложный. 17 декабря КСУ признал законопроект частично неконституционным.

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