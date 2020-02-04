Рада не позволила Зеленскому назначать глав ГБР и НАБУ

Верховная Рада не приняла законопроект №1014, внесенный президентом Владимиром Зеленским, который расширил бы полномочия главы государства в правоохранительной сфере. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Законопроектом предлагалось внести изменения в статью 106 Конституции и добавить к полномочиям президента право назначать директоров Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, а также формировать НАБУ.
Помимо того, предлагалось предоставить право президенту учреждать независимые органы, которые бы контролировали деятельность субъектов хозяйственной деятельности в различных сферах, а также формировать их состав.
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