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26.02.2019, 12:27

Рада одобрила допуск подразделений НАТО в Украину

Рада одобрила допуск подразделений НАТО в Украину - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

До декабря 2019 планируется проводить учения на Яворивском полигоне с участием подразделений США

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Верховная Рада одобрила допуск подразделений НАТО в Украину в 2019 году. За закон об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях 10067 проголосовали 263 депутатов, сообщает корреспондент LIGA.net.

До декабря 2019 планируется проводить учения на Яворивском полигоне с участием подразделений США и других стран-членов НАТО.

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Общее количество сил до 13 тысяч военнослужащих с вооружением и техникой, до шести самолетов и вертолетов. В июне-октябре 2019 года планируется провести украинско-американские учения Репид Трайдент 2019 на Яворивском полигоне.

Общее количество сил - до 4200 военнослужащих с вооружением и техникой, до 30 единиц колесной техники и до 23 самолетов и вертолетов.

В июне-сентябре в акватории Черного моря пройдут украинско-американские учения Си Бриз 2019. Общая численность до 3750 военнослужащих с вооружением и техникой, до 40 кораблей, до двух подводных лодок, до 41 самолетов и вертолетов.

Также планируется провести украинско-румынские учения Риверайн 2019 в районе Дуная и акватории Черного моря, многонациональные учения Кленовая Арка 2019 в Житомирской области, украинско-Британские учения Вориер Вотчер 2019 в Николаевской области.

7 февраля Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в ЕС и Организацию Североатлантического договора. Соответствующие изменения закреплены в Конституции в виде законопроекта под номером 9037.

LIGA.net публиковала поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде. 

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Теги: верховная рада, нато, подразделения СШа
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