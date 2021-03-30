Рада осудила акцию в поддержку Стерненко под Офисом президента: как голосовали фракции

Верховная Рада поддержала постановление, которым осудила события во время акции 20 марта в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко под Офисом президента. За проект постановления проголосовали 237 депутатов.

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Проект инициировали больше 100 депутатов от Слуги народа.

Документ называется "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента".

Проголосовав за этот проект постановления, депутаты фактически признали протест насильственным. Также, по их мнению, было совершено надругательство над госсимволами, хотя расследование полиции по этим статьям еще не завершено.

"Уважая право на мирный протест, как один из главных проявлений демократии, осуждая любые попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами, считая насильственные действия одним из факторов ослабления институциональных основ украинской демократии и делегитимизации демократического протеста..." – говорится в тексте документа.

В постановлении депутаты призывали полицию, СБУ и ГБР провести быстрое, полное и беспристрастное расследование и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности. Также правоохранители должны еженедельно отчитываться перед комитетом о ходе расследования.

Государственному управлению делами поручили подать в Раду полную информацию о размере причиненного зданию ОП вреда, а после установления виновных "принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба".

Как голосовали фракции:

Слуга народа — 214 за, против ни одного;

ОПЗЖ — все 44 депутата отсутствовали;

Евросолидарность — все 27 депутатов отсутствовали;

Батькивщина — четверо воздержались, восемь депутатов не голосовали, 12 отсутствовали;

За майбутне — 9 за, не голосовали – 6, отсутствовали – 8;

Довира — 9 за, остальные отсутствовали или не голосовали;

Голос — за не проголосовал никто, 10 против, двое не голосовали, 8 отсутствовали;

Поддержали постановление также пятеро внефракционных депутатов, один проголосовал против.

20 марта 2021 года под стенами ОП прошел очередной митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко: протестующие требовали освободить его. В ходе акции стены ОП были разрисованы граффити, в дверях разбили стекла и сожгли табличку. В полиции назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.

В Офисе президента заявили, что уборка краски с фасада здания будет стоить 250 000-300 000 грн. Помимо этого нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений.

Сегодня глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что нацистскую символику на здание Офиса президента нанесли после окончания акции.

Вадим Ребрина

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