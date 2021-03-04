Рада отклонила законопроект о легализации оружия
Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского оружия №4335.
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"За" проголосовали 88 нардепов, "против" – 51, "воздержались" – 162.
Альтернативный законопроект также не был поддержан парламентом, оба документа были отклонены.
В законопроекте устанавливались группы гражданского оружия, вводилось свидетельство собственника оружия и технический паспорт на каждую единицу оружия. Определялись условия, которым должен соответствовать желающий стать собственником оружия, вводилось обязательное страхование ответственности владельцев.
Предполагалось создать единый реестр гражданского оружия, определялись виды огнестрельного оружия, запрещенные в гражданском обороте.
Законопроект предполагал легализацию владения короткоствольным огнестрельным оружием – пистолетами и револьверами.
- Весной 2019 года пятый президент Петр Порошенко выступил против легализации короткоствола.
- В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".
- 13 ноября 2020 года замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украине короткоствольное оружие для граждан могут разрешить разве что после положительного голосования на всеукраинском референдуме.
- 20 января 2021 года законопроект об обороте гражданского оружия был одобрен профильном комитете.
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