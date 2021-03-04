Рада отклонила законопроект о легализации оружия

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского оружия №4335.

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"За" проголосовали 88 нардепов, "против" – 51, "воздержались" – 162.

Альтернативный законопроект также не был поддержан парламентом, оба документа были отклонены.

В законопроекте устанавливались группы гражданского оружия, вводилось свидетельство собственника оружия и технический паспорт на каждую единицу оружия. Определялись условия, которым должен соответствовать желающий стать собственником оружия, вводилось обязательное страхование ответственности владельцев.

Предполагалось создать единый реестр гражданского оружия, определялись виды огнестрельного оружия, запрещенные в гражданском обороте.

Законопроект предполагал легализацию владения короткоствольным огнестрельным оружием – пистолетами и револьверами.

Денис Юдин

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