Рада поддержала создание рекрутинговых центров для иностранцев

"За" создание центров рекрутинга для иностранцев и лиц без гражданства проголосовали 278 парламентариев

Фото: Интернациональный легион/Facebook

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла за основу законопроект №12023, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Предполагается создание рекрутинговых центров для иностранцев и лиц без гражданства.

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"За" проголосовали 278 парламентариев.

Положение о центре рекрутинга, которое будет заниматься принятием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабмин.

Центр будет осуществлять специальные проверки для иностранцев, такие как:

→ проверка легальности их пребывания в Украине;

→ анализ информации об их возможной административной или уголовной ответственности;

→ оценку вероятных связей с разведывательной или подрывной деятельностью иностранных государств;

→ другие факторы, которые могут повлиять на возможность их принятия на службу.

20 августа 2024 года Рада поддержала закон №9585 о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины.

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