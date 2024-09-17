Рада поддержала создание рекрутинговых центров для иностранцев
Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла за основу законопроект №12023, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Предполагается создание рекрутинговых центров для иностранцев и лиц без гражданства.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"За" проголосовали 278 парламентариев.
Положение о центре рекрутинга, которое будет заниматься принятием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабмин.
Центр будет осуществлять специальные проверки для иностранцев, такие как:
→ проверка легальности их пребывания в Украине;
→ анализ информации об их возможной административной или уголовной ответственности;
→ оценку вероятных связей с разведывательной или подрывной деятельностью иностранных государств;
→ другие факторы, которые могут повлиять на возможность их принятия на службу.
- 20 августа 2024 года Рада поддержала закон №9585 о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины.
Читайте также: Мобилизацию мужчин 18-25 лет запретят отдельным приказом еще до принятия законопроекта