Рада підтримала створення рекрутингових центрів для іноземців

"За" створення центрів рекрутингу для іноземців та осіб без громадянства проголосували 278 парламентарів

Фото: Інтернаціональний легіон/Facebook

Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила за основу законопроєкт №12023, повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Передбачається створення рекрутингових центрів для іноземців та осіб без громадянства.

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"За" проголосували 278 парламентарів.

Положення про центр рекрутингу, який займатиметься зарахуванням іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабмін.

Центр здійснюватиме спеціальні перевірки для іноземців, які передбачають:

→ перевірку легальності їхнього перебування в Україні;

→ аналіз інформації про їх можливу адміністративну чи кримінальну відповідальність;

→ оцінку ймовірних зв'язків з розвідувальною або підривною діяльністю іноземних держав;

→ інші фактори, які можуть вплинути на можливість їхнього взяття на службу.

20 серпня 2024 року Рада підтримала закон №9585 про правовий статус для іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України.

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