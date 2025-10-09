Рада приняла за основу законопроект о Киберсилах ВСУ

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

На заседании в четверг, 9 октября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №12349 о создании Киберсил Вооруженных Сил Украины. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Соответствующий документ поддержали 255 парламентариев. Двое нардепов проголосовали "против", 19 – "воздержались".

Пресс-служба ВРУ сообщила, что законопроект определяет правовой статус и основы деятельности Киберсил ВСУ — структуры, отвечающей за кибероборону государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.

Киберсилы станут отдельным подразделением в составе ВСУ и будут выполнять специализированные задачи.

Предусматривается также привлечение киберрезервистов – гражданских специалистов, которые смогут временно приобщаться к Киберсил для выполнения задач по киберзащите.

Киберрезервисты не будут нуждаться в статусе военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.

Министр обороны Денис Шмыгаль добавил, что документ положит начало нового органа военного управления в составе ВСУ, который будет отвечать за кибероборону государства.

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством главнокомандующего ВСУ и под общим руководством президента.

Основные задачи Киберсил:

защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;

подготовка и ведение военных киберопераций;

военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Новость дополняется...