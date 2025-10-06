В ВСУ создают войска Киберсил, 7 октября Рада рассмотрит законопроект
7 октября Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о создании Киберсил в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Военные отметили, что в Силах обороны продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве. С начала полномасштабного вторжения России были образованы подразделения киберборьбы, которые уже обеспечивают отпор киберагрессии врага.
Сейчас начат процесс формирования Киберсил как отдельного рода сил ВСУ. 7 октября состоится рассмотрение в первом чтении ВР.
"Принятие законопроекта и поддержка инициативы ВСУ по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в отдельном операционном домене – в киберпространстве – ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", – отметили в Генштабе.
- 20 августа президент Зеленский заявил, что в Украине в течение двух недель юридически появятся штурмовые войска. Их возглавил Валентин Манько.
- 24 сентября в Генштабе в комментарии LIGA.net рассказали, что создание штурмовых войск параллельно с десантно-штурмовыми войсками – это не дублирование структуры. В них абсолютно все разное.
- 26 сентября главком ВСУ Сырский объявил о создании нового рода войск в Воздушных силах – беспилотные системы противовоздушной обороны.
