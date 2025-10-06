В ВСУ создают войска Киберсил, 7 октября Рада рассмотрит законопроект

С начала полномасштабной войны были созданы подразделения киберборьбы, которые сейчас трансформируют в отдельный род сил – Киберсилы

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

7 октября Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о создании Киберсил в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Военные отметили, что в Силах обороны продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве. С начала полномасштабного вторжения России были образованы подразделения киберборьбы, которые уже обеспечивают отпор киберагрессии врага.

Сейчас начат процесс формирования Киберсил как отдельного рода сил ВСУ. 7 октября состоится рассмотрение в первом чтении ВР.

"Принятие законопроекта и поддержка инициативы ВСУ по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в отдельном операционном домене – в киберпространстве – ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", – отметили в Генштабе.