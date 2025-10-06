У ЗСУ створюють війська Кіберсил, 7 жовтня Рада розгляне законопроєкт

Від початку повномасштабної війни було утворено підрозділи кіберборотьби, які наразі трансформують в окремий рід сил – Кіберсили

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

7 жовтня Верховна Рада України розгляне законопроєкт про створення Кіберсил у Збройних Силах України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Військові зазначили, що у Силах оборони триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії були утворені підрозділи кіберборотьби, які вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

Наразі розпочато процес формування Кіберсил як окремого роду сил ЗСУ. 7 жовтня відбудеться розгляд у першому читанні ВР.

"Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи ЗСУ щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в окремому операційному домені – в кіберпросторі – прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", – зазначили в Генштабі.