У ЗСУ створюють війська Кіберсил, 7 жовтня Рада розгляне законопроєкт
7 жовтня Верховна Рада України розгляне законопроєкт про створення Кіберсил у Збройних Силах України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Військові зазначили, що у Силах оборони триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії були утворені підрозділи кіберборотьби, які вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.
Наразі розпочато процес формування Кіберсил як окремого роду сил ЗСУ. 7 жовтня відбудеться розгляд у першому читанні ВР.
"Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи ЗСУ щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в окремому операційному домені – в кіберпросторі – прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", – зазначили в Генштабі.
- 20 серпня президент Зеленський заявив, що в Україні протягом двох тижнів юридично зʼявляться штурмові війська. Їх очолив Валентин Манько.
- 24 вересня у Генштабі в коментарі LIGA.net розповіли, що створення штурмових військ паралельно з десантно-штурмовими військами – це не дублювання структури. У них абсолютно все різне.
- 26 вересня головком ЗСУ Сирський оголосив про створення нового роду військ у Повітряних силах – безпілотні системи протиповітряної оборони.
