Рада прийняла за основу законопроєкт про Кіберсили ЗСУ

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

На засіданні у четвер, 9 жовтня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12349 про створення Кіберсил Збройних Сил України. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Відповідний документ підтримали 255 парламентарів. Двоє нардепів проголосували "проти", 19 – "утрималися".

Пресслужба ВРУ повідомила, що законопроєкт визначає правовий статус і засади діяльності Кіберсил ЗСУ — структури, що відповідатиме за кібероборону держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі.

Кіберсили стануть окремим підрозділом у складі ЗСУ та виконуватимуть спеціалізовані завдання.

Передбачається також залучення кіберрезервістів – цивільних фахівців, які зможуть тимчасово долучатися до Кіберсил для виконання завдань із кіберзахисту.

Кіберрезервісти не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їхня участь може бути періодичною й тимчасовою.

Міністр оборони Денис Шмигаль додав, що документ започаткує новий орган військового управління в складі ЗСУ, що відповідатиме за кібероборону держави.

Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом президента.

Основні завдання Кіберсил:

захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;

підготовка та ведення військових кібероперацій;

військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Новина доповнюється…