Рада приняла закон, который упростит преследование боевиков – семь пунктов

Сегодня парламент в целом одобрил закон № 2689 об ужесточении наказаний за военные преступления – его нормы должны приблизить украинское законодательство к положениям международного гуманитарного и уголовного права. Теперь закон еще должен подписать президент.

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Семь основных тезисов принятого документа:

Принцип универсальной юрисдикции. Применение наказания за военные преступления не будет связано с местом его совершения – судить таких преступников смогут в международных судах. Внедрение института командной ответственности. Командиры будут отвечать за преступления подчиненных вместе с ними. Отмена давности по преступлениям против нацбезопасности. Привлекать к ответственности можно будет спустя и 20, и 50 лет. Нельзя будет освобождать от наказания лиц, осужденных за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Недобросовестная медпомощь больным и раненным, а также призывы к агрессии и изготовление агитационных материалов будет наказываться лишением свободы до трех лет. Были установлены новые, повышенные сроки тюремного заключения за ряд преступлений: депортацию, вербовку, захват заложников, пытки, незаконное лишение свободы и так далее. Если какие-либо преступления, которые раньше не признавались таковыми по украинским законам, были признаны уголовным преступлением по международным нормам, то теперь они будут считаться такими и в Украине.

Также были разъяснены понятия преступления агрессии, принудительной беременности, надругательства над человеческим достоинством, захвата имущества.

В частности, акт агрессии будет означать любые вооруженные действия другой страны против суверенитета и территориальной целостности Украины, а преступление агрессии – планирование или совершение такого акта агрессии руководителем политических/военных действий страны-агрессора.

По сути, принятый закон упростит преследование боевиков РФ, которые совершают преступления на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также поможет привлекать их к уголовной ответственности.

Как отметил в комментарии ZN.ua заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, принятие этого законопроекта даст возможность вести диалог с международным сообществом на одном языке, а правоохранители и суды смогут квалифицировать события в Крыму и на Донбассе как военные преступления и преступления против человечности.

В 2017 году за военные преступления на Донбассе приговорили 28 россиян.

В декабре 2020 года в Гааге опубликовали отчет по военным преступлениям, которые совершались Россией в Украине с ноября 2013 года.

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Дарья Мостовая

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