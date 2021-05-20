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Рада приняла закон, который упростит преследование боевиков – семь пунктов

20.05.2021, 17:25
Рада приняла закон, который упростит преследование боевиков – семь пунктов - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня парламент в целом одобрил закон № 2689 об ужесточении наказаний за военные преступления – его нормы должны приблизить украинское законодательство к положениям международного гуманитарного и уголовного права. Теперь закон еще должен подписать президент.

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Семь основных тезисов принятого документа:

  1. Принцип универсальной юрисдикции. Применение наказания за военные преступления не будет связано с местом его совершения – судить таких преступников смогут в международных судах.
  2. Внедрение института командной ответственности. Командиры будут отвечать за преступления подчиненных вместе с ними.
  3. Отмена давности по преступлениям против нацбезопасности. Привлекать к ответственности можно будет спустя и 20, и 50 лет.
  4. Нельзя будет освобождать от наказания лиц, осужденных за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
  5. Недобросовестная медпомощь больным и раненным, а также призывы к агрессии и изготовление агитационных материалов будет наказываться лишением свободы до трех лет.
  6. Были установлены новые, повышенные сроки тюремного заключения за ряд преступлений: депортацию, вербовку, захват заложников, пытки, незаконное лишение свободы и так далее.
  7. Если какие-либо преступления, которые раньше не признавались таковыми по украинским законам, были признаны уголовным преступлением по международным нормам, то теперь они будут считаться такими и в Украине.

Также были разъяснены понятия преступления агрессии, принудительной беременности, надругательства над человеческим достоинством, захвата имущества.

В частности, акт агрессии будет означать любые вооруженные действия другой страны против суверенитета и территориальной целостности Украины, а преступление агрессии – планирование или совершение такого акта агрессии руководителем политических/военных действий страны-агрессора.

По сути, принятый закон упростит преследование боевиков РФ, которые совершают преступления на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также поможет привлекать их к уголовной ответственности.

Как отметил в комментарии ZN.ua заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, принятие этого законопроекта даст возможность вести диалог с международным сообществом на одном языке, а правоохранители и суды смогут квалифицировать события в Крыму и на Донбассе как военные преступления и преступления против человечности.

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Дарья Мостовая
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