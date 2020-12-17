Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях там, где не прошли местные выборы

Закон о создании военно-гражданских администраций в громадах на прифронтовых территориях принят сегодня, 17 декабря, Верховной Радой во втором чтении.

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"За" проголосовали 265 нардепов, "против" – 18, "воздержались" – 29.

Законопроект поддержали фракции Слуга народа, Голос, Батькивщина и депутатские группы За будущее и Доверие.

Законопроект позволит создавать в громадах Донецкой и Луганской областей, где не проводились местные выборы, военно-гражданские администрации.

СПРАВКА. Военно-гражданская администрация – временный государственный орган в составе антитеррористического центра при СБУ или в составе объединенного оперштаба ВСУ, действующего в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсиям и терактам, недопущения гуманитарной катастрофы.

В июле 2020 года президент Владимир Зеленский создал военно-гражданские администрации в Лисичанске и Северодонецке.

Денис Юдин

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