Рада просит НАТО предоставить Украине план вступления в альянс

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

За постановление №10007 об обращении Верховной Рады к Парламентской ассамблее НАТО и парламентам стран-членов альянса касательно вступления Украины в НАТО проголосовали 243 депутата, сообщает корреспондент LIGA.net.

В своем обращении депутаты призывают участников саммита альянса в Лондоне в декабре 2019 года одобрить для Украины план действий по поводу членства в НАТО.

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Сегодня Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора.

За изменения в Конституцию по поводу стратегического курса Украины на полноценное членство в ЕС и НАТО, которые оформлены в виде законопроекта N9037, проголосовали 334 депутата при 300 минимально необходимых.

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