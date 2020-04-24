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Рада создала комиссию для расследования коррупции по заявлениям Уманского

Рада создала комиссию для расследования коррупции по заявлениям Уманского - Фото
Игорь Уманский (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.04.2020, 14:17

Создание комиссии по расследованию заявлений экс-министра финансов Уманского о коррупции на таможне, в налоговой и ГФС поддержали 324 нардепа

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по факту заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о коррупции в таможенной службе.

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Постановление поддержали 324 нардепа, голосовавших против не было, воздержались 14 человек.

Постановление внесено в Раду главами фракций БатькивщинаЕвропейская солидарностьГолос, группы За будущее и главой партии Слуга народа.

Созданная комиссия будет расследовать обнародованные в СМИ факты возможной коррупции госчиновников, из-за которых бюджет недополучил значительные средства.

Как следует из пояснительной записки к постановлению о создании ВСК, речь идет о заявлении бывшего министра финансов Игоря Уманского о коррупционных схемах на таможне ("скрутках НДС"), в налоговой службе и ГФС.

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Главой комиссии избран нардеп из Батькивщины Иван Крулько, его заместителем - нардеп из Слуги народа Евгений Петруняк. Также в нее войдут нардепы из всех фракций и депутатских групп.

Денис Юдин
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верховная рада коррупция таможня ГФС временная следственная комиссия Игорь Уманский налоговая служба
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