Рада ввела единое понятие "временно оккупированная РФ территория Украины"
23.07.2022, 07:06
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Верховная Рада ввела единое понятие "временно оккупированная РФ территория Украины", чтобы применять одинаковый подход к переселенцам, независимо от того, Крым это, Донецкая или Луганская область. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
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Относительно всех захваченных Россией территорий теперь будет применяться понятие "временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины".
"Это будет способствовать единому подходу ко всем внутренне перемещенным лицам, независимо от территории, где они проживали и которая считается временно оккупированной", — сообщили в Раде.
Документ уже подписан главой ВР Русланом Стефанчуком и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
- В ГУР считают, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на слова Лаврова заявил: основы географии главе МИД РФ объяснят ракетные системы HIMARS и дальнобойная артиллерия.
- Разведка заявляет, что потери России в войне против Украины значительны, но не критичны, а объявление всеобщей мобилизации будет означать признание поражения для Кремля.
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