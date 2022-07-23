Верховная Рада ввела единое понятие "временно оккупированная РФ территория Украины", чтобы применять одинаковый подход к переселенцам, независимо от того, Крым это, Донецкая или Луганская область. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

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Относительно всех захваченных Россией территорий теперь будет применяться понятие "временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины".

Дмитрий Гриниченко

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