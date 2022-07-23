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Рада ввела единое понятие "временно оккупированная РФ территория Украины"

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 07:06
Рада ввела единое понятие
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Верховная Рада ввела единое понятие "временно оккупированная РФ территория Украины", чтобы применять одинаковый подход к переселенцам, независимо от того, Крым это, Донецкая или Луганская область. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. 

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Относительно всех захваченных Россией территорий теперь будет применяться понятие "временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины". 

"Это будет способствовать единому подходу ко всем внутренне перемещенным лицам, независимо от территории, где они проживали и которая считается временно оккупированной", — сообщили в Раде.
Документ уже подписан главой ВР Русланом Стефанчуком и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Дмитрий Гриниченко
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верховная рада переселенцы оккупированные территории
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