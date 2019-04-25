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25.04.2019, 14:07

Рада взялась за закон о специальных следственных комиссиях

Рада взялась за закон о специальных следственных комиссиях - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Проект закона предусматривает создание комиссии, если органы госвласти, местного самоуправления, чиновники, главы предприятий нарушают закон

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За проект закона о временных следственных и специальных комиссиях Верховной Рады №1098 в первом чтении проголосовали 238 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что следственные комиссии создаются, если есть информация о нарушении Конституции и законов органами госвласти или местного самоуправления, чиновниками. А также, если есть информация о нарушениях Конституции и законов руководителями предприятий любой формы собственности или руководителями общественных объединений.

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Предметом расследования комиссии может стать информация об угрозе суверенитету, территориальной целостности Украины или ее экономическим, научным, национальным, культурным, социальным, экологическим интересам. Также предметом расследования может стать информация о массовом нарушении прав, свобод и законных интересов граждан.

За создание комиссии должны проголосовать не менее трети депутатского состава - 150 человек.

Ранее сегодня Рада приняла резонансный закон о государственном языке.

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Теги: рада, спецкомиссии
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