Радио Свобода показало последствия дроновой атаки на российский Азов – спутниковые фото

На фото видно, что резервуары нефтебазы "Азовнефтепродукт" до сих пор горят

Нефтебаза в РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Журналисты Радио Свободы опубликовали спутниковые снимки из российского города Азов в Ростовской области – в ночь на 18 июня беспилотники Службы безопасности Украины атаковали там две нефтебазы врага.

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Медийщики опубликовали два спутниковых снимка: за 2 июня и 18-е. На последнем видно, что резервуары нефтебазы "Азовнефтепродукт" до сих пор горят.

Утром Telegram-каналы оккупантов сообщили о дроновой атаке на нефтебазы под Ростовом. Впоследствии собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что две нефтебазы – "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом, – оказались под атакой дронов СБУ.

В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.

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