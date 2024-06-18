Радіо Свобода показало наслідки дронової атаки на російський Азов – супутникові фото
Журналісти Радіо Свободи опублікували супутникові знімки з російського міста Азов у Ростовській області – в ніч проти 18 червня безпілотники Служби безпеки України атакували там дві нафтобази ворога.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Медійники опублікували два супутникові знімки: за 2 червня та 18-те. На останньому видно, що резервуари нафтобази "Азовнафтопродукт" досі палають.
Вранці Telegram-канали окупантів повідомили про дронову атаку на нафтобази під Ростовом. Згодом співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що дві нафтобази — "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, — опинилися під атакою дронів СБУ.
- У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.
Дивіться також: З'явилися супутникові знімки наслідків ударів України по порту "Кавказ" у Криму