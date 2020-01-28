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Радуцкий заявил, что не координирует работу Минздрава

Радуцкий заявил, что не координирует работу Минздрава - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
28.01.2020, 10:24

Глава комитета Рады по вопросам здоровья отметил, что если бы кадровая политика Минздрава зависела от него, то Зоряна Скалецкая ушла бы с должности

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что не координирует деятельность Минздрава. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Если бы кадровая политика Минздрава сильно от меня зависела, как об этом говорят, то Скалецкая (министр здравоохранения, - ред.) давно встала бы и ушла. Она амбициозный человек. Но для нее, как и для меня, должности - это не самоцель. Поверьте, ее долго упрашивали, чтобы она согласилась стать министром", - отметил Радуцкий.

Отвечая на вопрос, будут ли кадровые ротации в Минздраве в ближайшее время, Радуцкий сказал: "Они уже были. Но там еще вычищать и вычищать. Я понимаю, что моя смска 29 августа преподнесла прессе возможность считать, что я полностью координирую деятельность министерства. Но поверьте, что это далеко не так".

  • 29 августа во время первого заседания Верховной Рады IХ созыва Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. В  переписке в мессенджере на своем смартфоне Радуцкий назвал Зоряну Скалецкую(Черненко) "своим человеком" и спрогнозировал ее назначение главой Минздрава. 

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