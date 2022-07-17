Ракетный обстрел Днепра. Пожар на Южмаше тушили 38 часов

Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что спасателям только днем в воскресенье удалось потушить пожар на Южмаше, в который 15 июля попала российская ракета.

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"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов", — написал он в Telegram.

В результате обстрела погибли три человека, шестнадцать получили ранения (семь из них до сих пор в больнице), еще один человек пропал без вести на предприятии.

Российские войска нанесли удар по Южному машиностроительному заводу в Днепре вечером 15 июля. Ракеты Х-101 были выпущены бомбардировщиками Ту-95 над Каспийским морем. Четыре ракеты удалось сбить, но две долетели до Днепра.

На следующий день после обстрела городские власти публично сообщили, что одна из ракет прилетела в Южмаш.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук посчитал, что россияне потратили на удары по Днепру $78 млн.

Андрей Водяный

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