Ракетный обстрел Днепра. Пожар на Южмаше тушили 38 часов
17.07.2022, 12:43
Фото: ГСЧС
Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что спасателям только днем в воскресенье удалось потушить пожар на Южмаше, в который 15 июля попала российская ракета.
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"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов", — написал он в Telegram.
В результате обстрела погибли три человека, шестнадцать получили ранения (семь из них до сих пор в больнице), еще один человек пропал без вести на предприятии.
- Российские войска нанесли удар по Южному машиностроительному заводу в Днепре вечером 15 июля. Ракеты Х-101 были выпущены бомбардировщиками Ту-95 над Каспийским морем. Четыре ракеты удалось сбить, но две долетели до Днепра.
- На следующий день после обстрела городские власти публично сообщили, что одна из ракет прилетела в Южмаш.
- Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук посчитал, что россияне потратили на удары по Днепру $78 млн.
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