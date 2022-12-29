Ракетный удар России по Украине. Во Львове слышны взрывы
29.12.2022, 09:24
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Утром 29 декабря во Львове звучат взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.
"Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", – написал Садовый в 09:18.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области работает ПВО.
"Детали позже", – добавил он.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
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