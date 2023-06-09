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Ракетный удар России по Умани 8 июня. 26-летней пострадавшей ампутировали ногу

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 20:30
Ракетный удар России по Умани 8 июня. 26-летней пострадавшей ампутировали ногу - Фото
Последствия ракетного удара России по Умани 8 июня 2023 года (Фото: Черкасская ОВА)

Одна из наиболее пострадавших от ракетного удара государства-террориста России по Умани 8 июня – 26-летняя Елена Голубенко. Женщине ампутировали ногу, сейчас она находится в тяжелом состоянии. С родственниками Елены пообщались журналисты УП.Життя.

Жена родного брата мужа пострадавшей Ксения Голубенко рассказала, что на момент трагедии семилетняя дочь Елены была у соседей. Ее муж, работающий дальнобойщиком, находился в то время в Одессе.

В тот день Елена пошла за покупками в местный супермаркет. По дороге ее застала воздушная тревога. Прятаться было некуда, рядом была только автомойка.

По словам Ксении, пострадавшая разговаривала с мужем по телефону. Она сказала ему, что "видимо, что-то летит". Сразу после ее слов он услышал взрыв, и связь мгновенно прервалась.

Родственница Елены говорит, что медики очень быстро оказали ей помощь. В течение ночи потерпевшей спасали жизнь в больнице Умани. Там ее прооперировали – медикам пришлось ампутировать ногу "по самое бедро", проводили переливание крови.

На следующий день Елену перевезли в одну из больниц Киева. Сейчас женщина находится в реанимации, где врачи продолжают борьбу за ее жизнь.

Ракетный удар России по Умани 8 июня. 26-летней пострадавшей ампутировали ногу

"Лена еще очень слаба, врачи не делают никаких прогнозов, она больше всего пострадала из всех", – сказала собеседница издания.

Елена – по специальности воспитательница детского сада. В начале полномасштабного вторжения она помогала с эвакуацией родственникам и друзьям из Киева, рассказала родственница пострадавшей.

В настоящее время семья Елены ищет квалифицированных медиков, в том числе за границей, которые смогут помочь ей с реабилитацией.

  • Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
  • По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.

Смотрите также: Минобороны показало видео ракетного удара России по продуктовому магазину в Умани

Вадим Ребрина
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